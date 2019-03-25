Рынок биткоина вырастет в 100 раз: миллиардер поделился прогнозом

Курс главной криптовалюты медленно повышается

Фото: AFP

Рынок биткоина вырастет в 100 раз: миллиардер поделился прогнозом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b7/8a8/5c98b78a8534e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b7/8a8/5c98b78a8534e.jpg 2019-03-25T13:14:00+02:00 Криптовалюта Курс главной криптовалюты медленно повышается

Капитализация рынка Bitcoin в течение 20 лет вырастет в 100 раз и превзойдет капитализацию рынка золота. Такой прогноз озвучил миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц, передает The Daily HODL.

Он считает, что объем рынка биткоина перевалит за отметку в 7,5 трлн долларов. Сегодня, 25 марта 2019 года капитализация Bitcoin составляет лишь 70,9 млрд долларов.

Новограц прогнозирует, что приток институциональных денег на криптовалютный рынок – вопрос времени, а крупные игроки вроде Goldman Sachs и Intercontinental Exchange (ICE) уже осваивают новую индустрию.

"Bitcoin силен в долгосрочной перспективе. Fidelity готовится к запуску, старт Bakkt откладывают, но это не может происходить вечно. Они войдут в игру вместе с другими крупными игроками. Капитализация золота составляет 7,5 трлн долларов, нам надо вырасти еще в 100 раз. Это с легкостью произойдет в ближайшие 20 лет", – уверен Новограц.

Сейчас курс Bitcoin продолжает расти, стоимость криптовалюты немного превышает 4000 долларов. За последние сутки криптовалюта выросла в цене на 0,4%.

График: CoinMarketCap

Впрочем, несмотря на прогнозы о росте биткоина до 8000 долларов в 2019 году, вице-президент IBM по блокчейну и цифровым валютам Джесси Ланд уверен, что стоимость криптовалюты не сможет подняться так быстро. На конец 2019 году Ланд прогнозирует цену биткоина в 5000 долларов.

Напомним, в начале 2019 года биткоин отпраздновал десятилетие:

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