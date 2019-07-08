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Биткоин подорожал на фоне новостей из Кипра

8 июля, 12:07

Ethereum растет после анонса снижения его эмиссии

Фото: AFP

Наиболее ликвидные криптовалюты сегодня, 8 июля, растут в цене на новостях о том, что Кипр начнет регулировать криптовалюты до конца 2019 года. При этом министр финансов страны назвал блокчейн революционной технологией.

Курс Bitcoin, который недавно превышал 12 тыс. долларов, по состоянию на 11:50 за сутки, по данным CoinDesk, вырос на 2,24% – до 11 453 доллара, при капитализации 203,93 млрд долларов.

Ethereum по состоянию на 10:00, по данным Libertex, подорожал на 5,18% – до 305 долларов, с капитализацией 32,6 млрд, после новости о том, что его эмиссия через два года может быть снижена.

XRP вырос на 0,77% – до 0,393 доллара при капитализации 16,8 млрд долларов. Litecoin за сутки прибавил в цене 0,76% – до 119,1 доллара с капитализацией 7,8 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 327,6 млрд долларов.

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По прогнозам аналитиков Forex Club, в ближайшее время криптовалюты продолжат рост на благоприятных новостях. Bitcoin может подорожать до 11 500, Ethereum – до 310, XRP – до 0,4, Litecoin – до 120 долларов.

Напомним, ранее эксперт дал оптимистичный прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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