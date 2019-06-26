Курс биткоина пробил психологическую отметку и установил рекорд за полтора года

Вместе с главной криптовалютой дорожает большинство альткоинов

Фото: Pixabay

Курс биткоина, который ранее взлетел до рекорда за год, достигнув максимальной отметки с мая-2018, продолжается подниматься и уже преодолел психологическую отметку в 12 тысяч долларов. Это произошло впервые за полтора года - с января-2018.

Так, по данным CoinDesk, на торгах 26 июня к 12:08 по киевскому времени, биткоин торгуется 12 583 доллара. Максимальному значение за сутки - 12 919 долларов. Минимальный курс за составил 11 071 доллар за коин. В целом за последние 24 часа биткоин подорожал уже на 11,27%.

Капитализация рынка биткоина составляет 2224,08 млрд долларов, то есть 61,8% от общей капитализации рынка криптовалют.

Вслед за биткоином дорожают и почти все остальные криптовалюты из ТОП-5 по капитализации. Так, по данным CoinMarketCap, курс Ethereum вырос на 6,06% – до 332,23 доллара, с капитализацией 35,43 млрд долларов. XRP за сутки повысился в цене на 0,9% – до 0,472 доллара, при капитализации 20,12 млрд долларов. Bitcoin Cash подорожал на 2,46% – до 489,19 доллара, с капитализацией 8,74 млрд долларов. А вот курс Litecoin снизился на 1,01%, до 134,37 доллара с капитализацией 8,38 млрд долларов.

Как отмечают аналитики Bloomberg, стремительный рост биткоина связан с запуском системы криптовалютных переводов Libra от Facebook. Для этого соцаиальная сеть скооперировалась с 27 компаниями, среди которых Visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Uber, Spotify, Vodafone и другие.

Опрошенные Reuters эксперты добавляют, что курс биткоина также взвичивает обострение торговой войны между Китаем и США. Дело в том, что китайские инвесторы последнее предпочитают вкладываться в биткоины из-за ослабления юаня.

Напомним, ранее эксперт дал оптимистичный прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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