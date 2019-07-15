Биткоин упал в цене из-за проблем с криптовалютой от Facebook
Альткоины тоже стремительно дешевеют на биржах
Наиболее ликвидные криптовалюты сегодня, 15 июля, снижаются в цене на фоне сообщений о том, что давление регуляторов на Facebook из-за криптовалюты Libra продолжает нарастать. Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США может классифицировать ее как ETF. Кроме того, японская цифровая биржа Japan объявила о краже с ее счетов 32 млн долларов.
На этом фоне курс Bitcoin, который недавно превышал 12 тыс. долларов, по состоянию на 11:15 по киевскому времени, по данным CoinDesk, упал за сутки на 7,97% – до 10 279 долларов при капитализации 183,16 млрд долларов.
По данным Libertex на 9:00 также упали в цене и другие криптовалюты. так, Ethereum подешевел на 9,4% – до 220,6 долларов, с капитализацией 23,8 млрд долларов. XRP ослабел на 2,19% – до 0,312 долларов, при капитализации 13,2 млрд долларов. Litecoin за сутки снизился на 7,96% – до 86,7 долларов, с капитализацией 5,6 млрд долларов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 276,5 млрд долларов.
По прогнозам аналитиков Forex Club, давление на криптовалюту Libra приведtт к дальнейшему снижению курсов основных цифровых активов.
Напомним, ранее эксперт дал оптимистичный прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.
Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:
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