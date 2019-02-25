Биткоин ушел в новое пике: рынок криптовалют обваливается после роста
Эксперты прогнозируют, что крипторынок продолжит идти вниз
Сегодня, 25 февраля, курсы наиболее ликвидных криптовалют снижаются в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Падение спровоцировало общее сокращение рыночной капитализации криптовалют на 15% – до 128,6 млрд долларов.
По данным ГК Forex Club, курс Bitcoin за последние сутки подешевел на 9,93% до 3758 долларов, при капитализации 67,2 млрд долларов.
График: CoinMarketCap
Ethereum упал в цене на 16,58% до 136,2 доллара с капитализацией 14,6 млрд долларов. XRP подешевел на 11,01% до 0,299 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin потерял 16,12% до 43,7 доллара, с капитализацией 2,7 млрд долларов.
Поддержку криптовалюте XRP оказало заявление международного провайдера обмена валют Mercury FX о том, что он планирует открыть десять новых коридоров, в которых будет использоваться решение xRapid. Кроме того, сообщалось, что криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка.
По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе крипторынок продолжит идти вниз на фоне назревшей коррекции. Bitcoin может подешеветь до 3600 долларов, Ethereum – до 130 долларов, XRP – до 0,25-0,28 доллара, Litecoin – до 41–42 долларов.
Как сообщалось, при этом в IBM не исключают, что биткоин может подорожать до миллиона долларов.
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