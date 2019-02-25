Биткоин ушел в новое пике: рынок криптовалют обваливается после роста

Эксперты прогнозируют, что крипторынок продолжит идти вниз

Фото: AFP

Биткоин ушел в новое пике: рынок криптовалют обваливается после роста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c8/b77/5c73c8b777750.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c8/b77/5c73c8b777750.jpg 2019-02-25T12:53:07+02:00 Криптовалюта Эксперты прогнозируют, что крипторынок продолжит идти вниз

Сегодня, 25 февраля, курсы наиболее ликвидных криптовалют снижаются в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Падение спровоцировало общее сокращение рыночной капитализации криптовалют на 15% – до 128,6 млрд долларов.

По данным ГК Forex Club, курс Bitcoin за последние сутки подешевел на 9,93% до 3758 долларов, при капитализации 67,2 млрд долларов.

График: CoinMarketCap

Ethereum упал в цене на 16,58% до 136,2 доллара с капитализацией 14,6 млрд долларов. XRP подешевел на 11,01% до 0,299 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin потерял 16,12% до 43,7 доллара, с капитализацией 2,7 млрд долларов.

Поддержку криптовалюте XRP оказало заявление международного провайдера обмена валют Mercury FX о том, что он планирует открыть десять новых коридоров, в которых будет использоваться решение xRapid. Кроме того, сообщалось, что криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе крипторынок продолжит идти вниз на фоне назревшей коррекции. Bitcoin может подешеветь до 3600 долларов, Ethereum – до 130 долларов, XRP – до 0,25-0,28 доллара, Litecoin – до 41–42 долларов.

Как сообщалось, при этом в IBM не исключают, что биткоин может подорожать до миллиона долларов.

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