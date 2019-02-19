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Bitmain представила чип нового поколения для ASIC-майнеров

Сегодня, 05:41

BM1397 потребляет на 28,6% меньше энергии, чем предыдущая версия

Фото: Ethereum World News
Фото: Ethereum World News.
Bitmain представила чип нового поколения для ASIC-майнеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b41/234/5c6b41234acd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b41/234/5c6b41234acd3.jpg Криптовалюта BM1397 потребляет на 28,6% меньше энергии, чем предыдущая версия

Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain представил 7-нанометровый ASIC-чип под названием BM1397, ориентированный на алгоритм SHA256  – в первую очередь биткоин и Bitcoin Cash.

 

 

Представители компании подчеркнули, что BM1397 потребляет на 28,6% меньше энергии, чем предыдущая версия. При этом соотношение между энергией и вычислительной мощностью составляет порядка 30 Дж/терахеш.

Новый чип построен на базе 7-нанометрового FinFET-процессора от тайваньской TSMC.

Bitmain встроит разработку в ASIC-устройства S17 и T17, релиз которых состоится в ближайшее время.

Напомним, в сентябре 2018 года Bitmain представила чип BM1391 с энергоэффективностью 42 Дж/терахеш.

Ранее мы писали, что Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для майнинга. Финансовое руководство компании сообщило о снижении прогнозируемой выручки.

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Тег чип, майнинг

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