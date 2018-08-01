Британцы массово инвестируют в криптовалюты

Сегодня, 05:37

38 процентов участников признались, что не понимают технологию, лежащую в основе криптовалют

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно проведенному компанией IW Capital исследованию, около 3 млн британцев инвестировали в цифровые валюты через биржи. При этом большая часть криптоинвесторов (около 2,5 млн) не разбирается в блокчейн-технологиях и слабо ориентируется в ситуации на рынке. Об этом сообщает Bitcoin.com.

Также в исследовании говорится, что лишь 5% инвестировавших в новые активы консультировались с экспертами криптовалютного рынка.

Всего в опросе участвовало 2007 респондентов. 38% участников признались, что не понимают технологию, лежащую в основе криптовалют. Также примерно треть опрошенных уверена, что криптовалюты представляют собой "пузырь, собирающийся лопнуть".

По итогам опроса исследователи пришли к выводу, что в целом британцы недостаточно владеют информацией о блокчейн-технологиях и криптовалютах.

"На самом деле, некоторые вообще в них не разбираются", — отмечают в IW Capital.

Глава компании Люк Дэвис назвал результаты исследования "шокирующими". По его словам, теперь нет ничего удивительного, что вокруг темы криптовалют сейчас столько неразберихи.

Также, согласно исследованию, 7% участников уверены, что криптовалюты более привлекательны для инвестиций, чем традиционные активы, такие как, например, акции. Однако лишь 5% британских криптоинвесторов признались, что добились положительного финансового эффекта от вложений в цифровые валюты.

Ранее сообщалось, что лишь 2% американцев имеют опыт инвестирования в криптоактивы.

Напомним, Bitcoin удержался выше 8 тысяч долларов.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярностьПричем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
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Источник:

Forklog.com

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