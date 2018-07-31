Сотрудник вьетнамской майнинговой фирмы скрылся с 35 млн долларов инвестиций

Сегодня, 05:58

Ле Минь Там велел инвесторам прийти в офис компании, чтобы получить свои средства, но там оказалось пусто

Фото: e.vnexpress.net
Фото: e.vnexpress.net

Руководитель CEO вьетнамской майнинговой фирмы Sky Mining, предположительно, скрылся с 35 млн долларов, принадлежавших его клиентам и компании, сообщает местный новостной портал VNExpress.

Согласно информации источника, Ле Минь Там исчез около недели назад, а вместе с ним и деньги, находившиеся на счетах компании. Издание отмечает, что Там извинился перед инвесторами "за все" в сообщении, опубликованном на Facebook, и заявил, что доходность его бизнеса упала вместе с ценами криптовалют.

Там также велел инвесторам прийти в офис компании, чтобы получить свои средства, после чего он обещал объявить о банкротстве. Однако прибывшие на место в Хошимине инвесторы обнаружили, что офис закрыт и не имеет опознавательных знаков. 600 устройств для майнинга криптовалют, располагавшихся в здании неподалеку, были вывезены людьми, сообщившими, что они осуществляют обслуживание оборудования.

Заместитель председателя Sky Mining Ле Минь Хие заявил, что он уже сформировал совет, который будет помогать пострадавшим инвесторам, а также оценит масштабы потерь и объём сохранившихся средств.

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Хие заявил, что он не может предоставить информацию об активах компании, поскольку этим вопросом занимался Там, однако инвесторы оценивают размеры потерь в $35 млн.

Хие предполагает, что Там мог бежать в США. "Совет доложил об инциденте в полицию и предоставил доказательства нашей невиновности. Мы тоже пострадали", – добавил он.

Эти события разворачиваются через несколько месяцев после падения крупной финансовой пирамиды во Вьетнаме, участники которой инвестировали в псевдо-ICO. Согласно местным источникам, в результате деятельности схемы пострадало 32 000 человек, которые потеряли $660 млн.

Напомним, россиянин привлек шаманов к поиску похищенных ASIC-майнеров.

А в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов. Вместо того чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов.

Также мы писали, что создатель антивируса McAfee заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сумеет взломать его криптокошелек.
инвесторы, криптовалюта, CEO

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