Чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами

Полицейский из чешского города Брно Лукаш Лазецкий отказался от взятки в 384 миллиона крон (примерно 17 миллионов долларов), предложенной ему обвиняемым в крупном кибермошенничестве хакером Петером Кржисткой за возращение изъятого при обыске жесткого диска, на котором хранилось несколько тысяч биткоинов. Об этом сообщает в воскресенье сайт пражской газеты Mlada fronta dnes ("Млада фронта днес"), – передает ТАСС.

По данным издания, жесткий диск вместе с другой компьютерной техникой был конфискован у Кржистки для выявления улик о его преступной деятельности. Полиция считает Кржистку одним из наиболее опасных чешских хакеров. Ранее он уже был осужден на четыре года заключения за взлом банковских счетов и кражу финансовой информации.

Между тем, следователи, к которым принадлежит и Лазецкий, не подозревали, что содержится на жестком диске, к которому хакер проявил чрезвычайный интерес. Коды доступа к оцифрованным данным не поддавались расшифровке.

Кржистка, по информации издания, направил одного из своих знакомых в качестве посредника к полицейскому с предложением огромной взятки за исключение из числа конфискованных предметов и возвращение ему носителя электронной информации. Лазецкий от денег отказался и немедленно сообщил о произошедшем своему начальству. Уголовное дело, возбужденное по факту попытки подкупа, передано в городской суд Брно.

Следствию удалось установить, что на жестком диске хакер спрятал более 3200 биткоинов. Их стоимость составляет почти 800 миллионов крон (около 35 миллионов долларов). Таким образом, с половиной этой суммы он готов был расстаться для подкупа полицейского, уточняет издание.

Напомним, 15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру DOOM.

Ранее в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.