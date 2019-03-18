Cryptopia возобновила торги и назвала дату начала выплаты компенсаций
Компания рассчитывает приступить к выплате компенсаций и возобновить торги до конца месяца
Взломанная биржа криптовалют Cryptopia временно возобновила торги в этот понедельник, свидетельствует информация из книги заявок на ее сайте. К настоящему моменту торги были остановлены, а сама компания никаких объявлений по этому поводу не делала. Общий объем сделок на бирже, прекратившей обслуживание торгов около двух месяцев назад, за последние 24 часа составил немногим больше 10 BTC.
В объявлении, не связанном с сегодняшним тестовым запуском торгов, биржа сообщила, что разошлёт письма всем клиентам, пострадавшим от хакерской атаки. Копия письма доступна на сайте Cryptopia. В нём биржа описывает обстоятельства взлома и свои дальнейшие действия.
Компания также подтвердила, что возместит убытки пострадавших пользователей. Клиенты, которые держали похищенные с биржи криптовалюты, в своих аккаунтах увидят записи о выводе средств без идентификаторов транзакций, отражающие масштаб ущерба. Также на их счета будут зачислены депозиты в Cryptopia Loss Marker(CLM), являющиеся записями в базе данных о причитающихся им выплатах.
Согласно анонсу, компания рассчитывает приступить к выплате компенсаций и возобновить торги до конца месяца после завершения необходимых юридических процедур.
Ранее мы писали, что полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу.
Напомним, канадская криптобиржа QuadrigaCX должна своим клиентам порядка $190 млн – как в криптовалютах, так и в фиате, но утратила доступ к большинству своих фондов, сообщает CoinDesk. Основная причина этого – основатель и CEO биржи Джеральд Коттен, единственный знавший пароль доступа к "холодным" кошелькам с фондами, скончался от болезни Крона в индийском Джайпуре в декабре 2018 года.
Между тем, сообщалось, что украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.
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