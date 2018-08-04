Экономист: Рынку необходимо остыть от впечатляющего ралли биткоина

Сегодня, 08:28

Именно майнеры являются крупнейшими продавцами, поскольку прибыльность добычи биткоинов резко упала 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Экономист и биткоин-инвестор Тур Демеестер убежден, что в 2018 году цена биткоина не обновит максимумы.

По его мнению, основными причинами являются слабый розничный спрос, колебания институциональных инвесторов и большая зависимость капитализации от ончейн-активности. Тем не менее он уверен в росте в долгосрочной перспективе.

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Демеестер считает, что текущий год станет шоком для криптовалютной индустрии: альткоины будут находиться в фазе так называемого лимонного рынка, главной характеристикой которого является асимметричная информация, регуляторы усилят давление, а инфраструктурные проблемы обострятся.

Хешрейт сети биткоина с января увеличился в три раза, что говорит о запуске более эффективных майнинговых устройств или же о притоке новых майнеров, пишет экономист. По его мнению, именно майнеры являются крупнейшими продавцами, поскольку прибыльность добычи биткоинов резко упала (приблизительно 90% за 7 месяцев).

Демеестер также отметил существенное снижение объемов торгов и доходов мерчантов в биткоине, несмотря на низкие транзакционные комиссии. Кроме того, сильно упал интерес розничных инвесторов. Согласно отчету Gallup трехмесячной давности, лишь 0,5% американских инвесторов готовы купить биткоин в ближайшем будущем.

Примечательно также, что институциональных инвесторов движение котировок вообще не интересует, считает экономист. По его мнению, они одинаково зарабатывают как на длинных позициях, так и на коротких.

Одновременно с этим, Демеестер уверен, что первый биткоин-ETF появится не раньше 2019 года, и что сообществу не стоит надеяться на то, что это случится этой осенью.

Он считает, что впечатляющее ралли биткоина, свидетелем которого мир стал в 2017 году, на самом деле началось еще в 2015, и рынку необходимо остыть после столь длительного роста.

Так, Демеестер прогнозирует продолжение нисходящего тренда и боковики в течение всех последующих месяцев до конца года.

Напомним, аналитик CoinDesk Омкар Годбоул считает, что быкам необходимо отстоять отметку в $7450, чтобы нейтрализовать угрозу краткосрочного снижения цены.

Как сообщалось, курс Bitcoin обвалился второй раз на неделю.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярностьПричем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
прогноз, биткоин, криптовалюта

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Источник:

Forklog.com

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