Курс Bitcoin обвалился второй раз на неделю

Курс Bitcoin после провала ниже 8000 долларов замедлил падение в первые дни августа и сейчас торгуется в районе 7350 долларов за "монету". Об этом сегодня, 3 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 13:48 по киевскому времени оценивается в 7344 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7535 долларов, и примерно за час биткоин потерял около 200 долларов стоимости. Сегодняшний минимум составляет 7290 долларов за "коин" – такого значения криптовалюта достигла около 7:45 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.

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При том аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Альтернативные криптовалюты в большинстве своем слабо снижаются в цене вслед за биткоином – а некоторые даже слегка растут. Так, по данным CoinMarketCap, цена Ethereum за сутки упала на 1,69% и находится на отметке в 410 долларов. Ripple (XRP) поднялся на 0,21% и торгуется на уровне 0,437 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 5,38%, до 713 долларов, а EOS прибавил 0,55%, поднявшись до 7,1 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 262 млрд долларов. На долю биткоина приходится 48,4% всего рынка.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.