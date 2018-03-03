Какая судьба ждет "электронное золото" в Украине: спецрепортаж "По следам биткоина"
Журналисты провели эксперимент – сыграли на бирже криптовалют
Германия признала биткоин платежным средством. Теперь все оплаты этой криптовалютой, которые будут делать немцы, а не будут облагаться налогом.
Местные чиновники утверждают – виртуальные деньги уже давно стали эквивалентом реальных, а следовательно – должны быть легализованы.
А какая судьба ожидает "электронное золото" в Украине? Журналисты сыграли на бирже криптовалют. И проиграли! Смогут ли вернуть деньги? Смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам биткоина".
Как сообщалось, в пятницу, 2 марта, курс Bitcoin пробил психологическую отметку в 11 тысяч долларов. Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 11 165 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 3 часов утра по киевскому времени, однако и после этого курс Bitcoin несколько раз превышал порог в 11 тыс. долларов.
Напомним, недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.
Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:
- в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;
- Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;
- самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность;
- Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;
- власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";
- банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;
- во Франции ужесточили операции с криптовалютам онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.