Какая судьба ждет "электронное золото" в Украине: спецрепортаж "По следам биткоина"

Германия признала биткоин платежным средством. Теперь все оплаты этой криптовалютой, которые будут делать немцы, а не будут облагаться налогом.

Местные чиновники утверждают – виртуальные деньги уже давно стали эквивалентом реальных, а следовательно – должны быть легализованы.

А какая судьба ожидает "электронное золото" в Украине? Журналисты сыграли на бирже криптовалют. И проиграли! Смогут ли вернуть деньги? Смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам биткоина".

Как сообщалось, в пятницу, 2 марта, курс Bitcoin пробил психологическую отметку в 11 тысяч долларов. Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 11 165 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 3 часов утра по киевскому времени, однако и после этого курс Bitcoin несколько раз превышал порог в 11 тыс. долларов.

Напомним, недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например: