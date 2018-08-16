Китайская аэрокосмическая компания задействует блокчейн для обработки миллиардов счетов

В прошлом году количество цифровых счетов составило 1,31 млрд. По прогнозам аналитиков, уже к 2022 году эта цифра увеличится до 54 млрд

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), принадлежащая государству, объявила о намерениях использовать блокчейн для системы электронных счетов и расчетов по налогам.

В прошлом году количество цифровых счетов составило 1,31 млрд. По прогнозам аналитиков, уже к 2022 году эта цифра увеличится до 54 млрд.

Существующая система на данный момент обработала более 2,5 млрд электронных счетов, однако уже сейчас сталкивается со множеством проблем, включая чрезмерное количество данных, ложную отчетность и сложность в отслеживании.

Предполагается, что блокчейн должен решить все эти проблемы и сделать счета легко отслеживаемыми на любом этапе.

Напомним, что в конце мая председатель КНР Си Цзиньпин впервые в положительном ключе публично высказался о технологии распределенного реестра, признав ее прорывной потенциал.

Как сообщалось, украинские финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами – такими, как акции, облигации, вексели и тому подобное. Об заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Также мы писали, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: