Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки

Сегодня, 11:14

Так низко курс криптовалюты не опускался с середины апреля, при этом аналитики прогнозируют падение курса биткоина до 7000 долларов

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс криптовалюты Bitcoin перешел к падению, провалившись ниже отметки в 8000 долларов и вернувшись к значениям 17 апреля. Об этом сегодня, 23 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:13 по Киеву оценивается в 7877 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7983 доллара, и на данный момент максимум за день составляет 8023 доллара за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 3:15 утра по Киеву. Сегодняшний минимум – 7822 долларов за "коин", – криптовалюта прошла около 10:45 по киевскому времени.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, ранее стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за месяц

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Курс Bitcoin за три месяца

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Альтернативные криптовалюты просели в стоимости в ответ на снижение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum снизился в стоимости на 9,47%, упав до 629,45 доллара, Ripple потерял 7,11%,снизившись до 0,629 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 11,09% и снизился до 1069,21 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 347,3 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 38,7%. Капитализация биткоина 23 мая – 134,8 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

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Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
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"Сегодня"

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