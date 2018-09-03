Курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике

Сегодня, 11:26

Стоимость альткоинов заметно снижается

Фото: PxHere
Фото: PxHere

Курс Bitcoin немного снизился после выходных, но держится выше отметки в 7000 долларов, на которой закрепился 29 августа. На выходных 1-2 сентября курс биткоина активно повышался, однако теперь эта тенденция сошла на нет. Об этом сегодня, 3 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 7295 долларов. Минимум за день составляет 7198 долларов. По состоянию на 11:00 по киевскому времени криптовалюта торгуется по 7266 долларов за "коин".

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Альтернативные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации тем временем дешевеют более активно, чем биткоин. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 2,45% и находится на отметке в 290,2 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 2,84% и торгуется на уровне 0,337 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 2,64%, до 630 долларов. Криптовалюта EOS потеряла в цене 1,18%, и теперь стоит по 6,5 доллара за "коин". В середине августа по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar.

Капитализация рынка криптовалют составляет 236 млрд долларов. На долю биткоина приходится 53,1% всего рынка.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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Источник:

"Сегодня"

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