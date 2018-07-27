Курс Bitcoin провалился ниже психологического рубежа

Курс криптовалюты за 4 часа просел примерно на 400 долларов, сведя на нет стремительный рост биткоина в начале недели

Курс криптовалюты Bitcoin провалился ниже психологической отметки в 8000 долларов, несмотря на взрывной рост в начале недели и оптимистичные прогнозы аналитиков. Об этом сегодня, 27 июля, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 12:33 по Киеву оценивается в 7975 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7929 долларов, а к 06:00 по киевскому времени биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 7868 долларов за "коин". На данный момент максимум за день составляет 7985 долларов за "коин", криптовалюта показывает тенденцию к росту.

Отметим, вечером 26 июля биткоин за 20 минут потерял около 200 долларов за 20 минут, опустившись с 8286 до 8086 долларов, и продолжил снижение до отметки в 7858 долларов за коин. В тот день всего за 4 часа криптовалюта потеряла 400 долларов.

Аналитики рынка связывают падение курса биткоина с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отказала в создании торгуемого на бирже фонда, привязанного к биткоину, по заявке сооснователей криптобиржи Geminin Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов. Среди причин отказа американский регулятор вновь назвал "высокие риски манипуляций и мошенничеств на крипторынке".

Напомним, курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты упали в цене вслед за провалом биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum за 24 часа снизился в стоимости на 3,48% – до 465,16 долларов, Ripple (XRP) упал на 2,82%, до 0,451 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 4,83% и снизился до 808,75 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 292 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,9%. Капитализация рынка биткоина 27 июля – 137 млрд долларов.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.