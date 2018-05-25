Курс Bitcoin резко упал – и, по прогнозам, упадет еще ниже

Сегодня, 11:52

Криптовалюта за полчаса потеряла около 240 долларов и не спешит возвращаться к росту

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает падение, провалившись вчера ниже отметки в 7500 долларов и вернувшись к значениям 12 апреля. Об этом сегодня, 25 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:51 по Киеву оценивается в 7435 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7578 доллара, и на данный момент максимум за день составляет 7649 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 9 утра по Киеву.

Затем, примерно через 40 минут после прохождения максимума за день, биткоин стремительно упал, достигнув отметки в 7400 долларов за полчаса, и продолжает обновлять сегодняшний минимум. На данный момент минимальное значение курса биткоина за сегодня – 7393 доллара за "коин", – было достигнуто около 11 часов по Киеву.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, на прошлой неделе стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за месяц

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Курс Bitcoin за три месяца

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Альтернативные криптовалюты, тем временем, показали незначительный рост. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum вырос в стоимости на 0,63% – до 593,61 доллара, Ripple прибавил 0,64%, поднявшись до 0,614 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 0,57% и вырос до 1016,16 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 331,1 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 38,3%. Капитализация биткоина 25 мая – 126,7 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

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Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
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Источник:

"Сегодня"

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