Курс Bitcoin резко упал – и, по прогнозам, упадет еще ниже

Криптовалюта за полчаса потеряла около 240 долларов и не спешит возвращаться к росту

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает падение, провалившись вчера ниже отметки в 7500 долларов и вернувшись к значениям 12 апреля. Об этом сегодня, 25 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:51 по Киеву оценивается в 7435 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7578 доллара, и на данный момент максимум за день составляет 7649 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 9 утра по Киеву.

Затем, примерно через 40 минут после прохождения максимума за день, биткоин стремительно упал, достигнув отметки в 7400 долларов за полчаса, и продолжает обновлять сегодняшний минимум. На данный момент минимальное значение курса биткоина за сегодня – 7393 доллара за "коин", – было достигнуто около 11 часов по Киеву.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, на прошлой неделе стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Курс Bitcoin за три месяца

Альтернативные криптовалюты, тем временем, показали незначительный рост. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum вырос в стоимости на 0,63% – до 593,61 доллара, Ripple прибавил 0,64%, поднявшись до 0,614 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 0,57% и вырос до 1016,16 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 331,1 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 38,3%. Капитализация биткоина 25 мая – 126,7 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.