Курс Bitcoin упал, эксперты прогнозируют обвал криптовалюты

Курс криптовалюты Bitcoin перешел к падению, провалившись ниже отметки в 8500 долларов и вернувшись к значениям 17 мая. Об этом сегодня, 22 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:50 по Киеву оценивается в 8296 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 8395 долларов, и на данный момент максимум за день составляет 8405 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 3 утра по Киеву. Сегодняшний минимум – 8260 долларов за "коин", – криптовалюта прошла около 4:40 по киевскому времени.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, ранее стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Альтернативные криптовалюты просели в стоимости в ответ на снижение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum снизился в стоимости на 3,06%, упав до 695,39 доллара, Ripple потерял 2,98%, до 0,678 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 5,56% и снизился до 1200,13 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 377,7 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 37,7%. Капитализация биткоина 22 мая – 142,2 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.