Курс Bitcoin устремился вверх

В понедельник, 26 февраля, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin вновь устремился к психологической отметке в 10 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, максимальная цена биткоина на торгах составила 9 783 доллара. Сегодняшний пик курса был достигнут в 4:30 утра по киевскому времени. Затем курс опустился до уровня 9300-9400 долларов, но к 14:30 вернулся к значениям, близким к максимальным.

Капитализация рынка биткоина сегодня составляет 165 млрд долларов.

Курс биткоина снижался на выходных до 9 тысяч долларов, и теперь эксперты не рассчитывают на дальнейший бурный рост стоимости криптовалюты. Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например: