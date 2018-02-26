Курс Bitcoin устремился вверх

Вчера, 15:06

После падения стоимость главной криптовалюты повышается

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В понедельник, 26 февраля, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin вновь устремился к психологической отметке в 10 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. 

Так, максимальная цена биткоина на торгах составила 9 783 доллара. Сегодняшний пик курса был достигнут в 4:30 утра по киевскому времени. Затем курс опустился до уровня 9300-9400 долларов, но к 14:30 вернулся к значениям, близким к максимальным.

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Капитализация рынка биткоина сегодня составляет 165 млрд долларов.

Курс биткоина снижался на выходных до 9 тысяч долларов, и теперь эксперты не рассчитывают на дальнейший бурный рост стоимости криптовалюты. Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:

  • в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;
  • Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;
  • Южная Корея ужесточила правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность;
  • Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;
  • власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";
  • банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;
  • во Франции ужесточили операции с криптовалютам онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.
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Источник:

"Сегодня"

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