Курс биткоина катится вниз из-за криптовалюты Facebook

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 7 октября, снижаются в цене на фоне отказа компании PayPal от сотрудничества с Libra – криптовалютой Facebook, проблемы с которой уже сказывались на биткоине.

Так, по данным Libertex, курс Bitcoin к 12:00 подешевел до 7 891 доллара, при капитализации 142,66 млрд долларов.

Данные: Libertex

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По данным CoinMarketCap, Ethereum к этому времени потерял 1,01%, упав до 173,3 доллара с капитализацией 18,72 млрд долларов. Litecoin понизился в цене на 1,53% – до 55,3 доллара при капитализации 3,5 млрд долларов. В то же время XRP за сутки вырос в цене на 4,94% – до 0,267 доллара с капитализацией 11,5 млрд долларов.

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Общая капитализация рынка криптовалют достигла 214 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшее время продолжит снижаться на новостном негативе: Bitcoin может подешеветь до 7600 долларов, Ethereum – до 170 долларов, XRP – до 0,25 доллара, Litecoin – до 53 долларов.

Напомним, ранее, по данным американских СМИ, партнеры Facebook засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами, как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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