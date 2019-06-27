Партнеры Facebook засомневались насчет запуска криптовалюты Libra – СМИ

Компании не решаются слишком тесно связываться с проектом

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Финансовые партнеры социальной сети Facebook по криптовалюте Libra сомневаются насчет ее запуска. Как сообщает The New York Times, компании не решаются слишком тесно связываться с проектом Libra из-за проблем Facebook с регуляторами по всему миру, шаткой репутации компании в отношении конфиденциальности и и неопределенного статуса криптовалют.

При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными бренды какVisa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

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Договоренности предполагают, что партнеры не обязаны рекламировать или использовать цифровой токен, и им будет легко отказаться от него, если не понравится то, как развивается проект.

К слову, ситуация с Libra уже привлекла к себе внимание в Вашингтоне. Председатель комитета по финансовым услугам Белого дома Максин Уотерс быстро назначил слушания для изучения этого вопроса и велел Facebook прекратить разработку проекта, пока не будут получены ответы на многие вопросы.

Напомним, ранее исследователи Diar такжеотмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной.

Ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica:

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