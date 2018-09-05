Курс биткоина упал на 500 долларов всего за два часа

"По традиции", падающий биткоин потянул за собой вниз подавляющее большинство альткоинов

Сегодня, 5 сентября, цена первой криптовалюты внезапно начала падать, коснувшись значений ниже психологической отметки $7000.

На графике выше можно увидеть, что нисходящее движение довольно сильное и сопровождается значительным ростом объемов торгов. Однако цене пока не удалось закрепиться ниже уровня $7000.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, пока восходящий тренд остается актуальным. Для кардинальной смены направления движения медведям необходимо продавить цену ниже отметки $6895, через которую на четырехчасовом графике проходит скользящая средняя с периодом 100.

"По традиции", падающий биткоин потянул за собой вниз подавляющее большинство альткоинов. Так, на скриншоте ниже можно увидеть, что в "красной зоне" оказались все завсегдатаи первой десятки CoinMarketCap, за исключением стейблкоина Tether:

Напомним ранее основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано допустил, что биткоин может упасть до $3000.

Накануне сообщалось, что за сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов.

Также мы писали, что биткоин-энтузиаст Чарли Шрем считает, что новым криптовалютным инвесторам не следует уделять чрезмерное внимание волатильности рынка, вместо этого выбрав актив с крупной капитализацией и настроившись на его долгосрочное хранение.

Тем временем в Киеве на Бессарабском рынке теперь можно расплатиться биткоинами.