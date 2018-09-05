Курс биткоина упал на 500 долларов всего за два часа

Сегодня, 23:23

"По традиции", падающий биткоин потянул за собой вниз подавляющее большинство альткоинов

BTC/USD, часовой график биржи Bitfinex
BTC/USD, часовой график биржи Bitfinex

Сегодня, 5 сентября, цена первой криптовалюты внезапно начала падать, коснувшись значений ниже психологической отметки $7000.

На графике выше можно увидеть, что нисходящее движение довольно сильное и сопровождается значительным ростом объемов торгов. Однако цене пока не удалось закрепиться ниже уровня $7000.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, пока восходящий тренд остается актуальным. Для кардинальной смены направления движения медведям необходимо продавить цену ниже отметки $6895, через которую на четырехчасовом графике проходит скользящая средняя с периодом 100.

btc2-2-1024x667

"По традиции", падающий биткоин потянул за собой вниз подавляющее большинство альткоинов. Так, на скриншоте ниже можно увидеть, что в "красной зоне" оказались все завсегдатаи первой десятки CoinMarketCap, за исключением стейблкоина Tether:

Напомним ранее основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано допустил, что биткоин может упасть до $3000.

Накануне сообщалось, что за сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов.

Также мы писали, что биткоин-энтузиаст Чарли Шрем считает, что новым криптовалютным инвесторам не следует уделять чрезмерное внимание волатильности рынка, вместо этого выбрав актив с крупной капитализацией и настроившись на его долгосрочное хранение.

Тем временем в Киеве на Бессарабском рынке теперь можно расплатиться биткоинами.
курс, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, курс биткоина

Вы сейчас просматриваете новость "Курс биткоина упал на 500 долларов всего за два часа". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: "Сегодня"

Курс доллара в Украине "откатился" после роста

Сегодня, 16:33

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 6 сентября

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

Доллар vs гривня: эксперт рассказал, чего ждать от курса в сентябре

Вчера, 11:00

Снижение нервозности на мировых рынках отразится на американской и украинской национальных валютах в первый осенний месяц
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: smestreet.in

Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна

Вчера, 04:44

Alibaba занимает первую строчку в рейтинге — на счету компании 90 оформленных патентных заявок

Криптовалюта

Фото: PxHere

Курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике

3 Сентября, 11:26

Стоимость альткоинов заметно снижается
Загрузка...