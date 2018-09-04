За сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов

Цена созданной в 2014 году криптовалюты BitcoinDark (BTCD), ранее позиционирующей себя как усовершенствованная альтернатива биткоину, за сутки продемонстрировала рост на 400% на фоне увеличившегося объема торгов.

Согласно аналитическому ресурсу CoinMarketCap, по состоянию на 13:54 UTC средневзвешенный курс криптовалюты составлял $76. В то время как на протяжении всего августа цена BTCD не превышала отметку в $15.

Значительный скачок цены BTCD c рыночной капитализацией в $100 млн начался вечером 3 сентября. Находясь на отметке около $20 к утру следующего дня криптовалюта достигла показателя $103. Резкий рост вернул BTCD к значениям 11 мая.

На данный момент суточный объем торгов альткоина превысил $826 тысяч.

Отметим, еще 2 сентября торговая активность составляла около $35 тысяч. На пары BTCD/BTC на бирже Poloniex пришлись 85% от объема торгов, а на BTCD/XMR — около 5%.

Причины такой резкой динамики пока неизвестны. В 2018 году создатели BitcoinDark переключили свое внимание на разработку криптовалюты Komodo (KMD).

После того, как BTCD осталась без поддержки создателей, владельцы актива получили право обменять монеты на KMD до середины января 2018 года. Однако, на данный момент в обороте все еще находятся около 1,3 млн BTCD.

Ранее сообщалось, что курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: