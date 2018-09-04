За сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов

Сегодня, 20:58

Причины такой резкой динамики пока неизвестны

Фото: Satoshi Nakamoto Blog
Фото: Satoshi Nakamoto Blog

Цена созданной в 2014 году криптовалюты BitcoinDark (BTCD), ранее позиционирующей себя как усовершенствованная альтернатива биткоину, за сутки продемонстрировала рост на 400% на фоне увеличившегося объема торгов.

Согласно аналитическому ресурсу CoinMarketCap, по состоянию на 13:54 UTC средневзвешенный курс криптовалюты составлял $76. В то время как на протяжении всего августа цена BTCD не превышала отметку в $15.

Значительный скачок цены BTCD c рыночной капитализацией в $100 млн начался вечером 3 сентября. Находясь на отметке около $20 к утру следующего дня криптовалюта достигла показателя $103. Резкий рост вернул BTCD к значениям 11 мая.

На данный момент суточный объем торгов альткоина превысил $826 тысяч.

Отметим, еще 2 сентября торговая активность составляла около $35 тысяч. На пары BTCD/BTC на бирже Poloniex пришлись 85% от объема торгов, а на BTCD/XMR — около 5%.

Причины такой резкой динамики пока неизвестны. В 2018 году создатели BitcoinDark переключили свое внимание на разработку криптовалюты Komodo (KMD).

После того, как BTCD осталась без поддержки создателей, владельцы актива получили право обменять монеты на KMD до середины января 2018 года. Однако, на данный момент в обороте все еще находятся около 1,3 млн BTCD.

Ранее сообщалось, что курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
рост, монеты, биткоин, криптовалюта, криптовалюты

Вы сейчас просматриваете новость "За сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве на Бессарабском рынке теперь можно расплатиться биткоинами

Сегодня, 11:45

Пока новшество работает только на одной из точек по продаже овощей и в кафе на территории рынка

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Google выпустил инструмент для анализа данных в блокчейне Ethereum

Сегодня, 06:25

Компания также разработала новый интерфейс для визуализации смарт-контрактов
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: smestreet.in

Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна

Сегодня, 04:44

Alibaba занимает первую строчку в рейтинге — на счету компании 90 оформленных патентных заявок

Криптовалюта

Фото: PxHere

Курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике

Вчера, 11:26

Стоимость альткоинов заметно снижается
Загрузка...