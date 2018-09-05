"У нас есть только один выстрел": эксперт сделал прогноз для крипто-инвестров

Биткоин-энтузиаст Чарли Шрем считает, что новым криптовалютным инвесторам не следует уделять чрезмерное внимание волатильности рынка, вместо этого выбрав актив с крупной капитализацией и настроившись на его долгосрочное хранение.

В беседе с Yahoo Finance на конференции MoneyShow в Сан-Франциско Шрем заявил: "Вы вкладываете деньги, а потом что-то идет не так. Цены падают на 90%, цены поднимаются на 100%. Я всегда говорю людям, если они хотят инвестировать в криптовалюты: "Сколько денег вы готовы потерять, если это случится прямо сейчас?" "$500", – говорят они. Тогда вложите $500 в корзину криптовалют, а потом просто наслаждайтесь. Развлекайтесь, учитесь. есть несколько неплохих вариантов: биткоин, Ethereum, Dash, Litecoin. Просто узнайте, что выделяет их".

Шрем также посоветовал начинающим крипто-инвесторам ориентироваться на пятилетние вложения, поскольку так вероятность успешного результата их сделок будет выше. Это обусловлено тем, что бычьи и медвежьи циклы на рынке криптовалют обычно продолжаются 1-2 года, пояснил он.

В июле 2016 года Шрем был освобожден, после того как в 2014 году его обвинили в продаже биткоинов пользователям прекратившей свое существование нелегальной торговой площадки Silk Road. В момент ареста Шрем являлся основателем крипто-биржи BitInstant, на которую в свое время приходилось до 30% сделок с биткоином.

После освобождения Шрем стал сооснователем образовательного крипто-стартапа Crypto.IQ. Шрем признает, что индустрия криптовалют претерпела значительные изменения с момента закрытия BitInstant, однако в стремительном росте популярности нового класса активов он не видит угрозы для дальнейшего существования биткоина.

"Есть 1 600 монет, которые используют передовые методы продвижения. Они выполняют ту базовую работу, которой криптовалюты занимались с ранних дней своего существования. Они привлекают людей, заинтриговывают их. Биткоин всегда будет оставаться "папочкой", долгосрочным золотом, в которое все вкладывают огромные суммы. Вы увидите, что со временем объемы биткоин-транзакций начнут падать, потому что люди будут рассматривать его в качестве средства накопления, зная, что уж если он потерпит неудачу, то все остальные криптовалюты ждет та же судьба. Определенно, прочие проекты, такие как Steem, добавляют веселья, позволяют экспериментировать и разбираться, о чем вообще идет речь", – добавил он.

Шрем считает, что долгожданное одобрение биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), произойдет в 2019 году, и рекомендует участникам рынка криптовалют мудро распорядиться этой возможностью, потому что другой у них не будет.

"У нас есть только "один выстрел". Если появится биткоин-ETF и что-то произойдет, мы облажаемся. Они закроют его. Вы понимаете, насколько сложно будет запустить ETF еще раз?" – задал вопрос Шрем.

Напомним, за сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов.

Ранее сообщалось, что курс Bitcoin остановил рост, а остальные криптовалюты уходят в пике.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.