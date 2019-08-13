Курс популярной криптовалюты резко рухнул, но только на одной бирже

/ Фото: Pixabay

Пока новости из Китая взвинчивают курс биткоина, криптовалютная биржа Beaxy приостановила работу после крупной продажи монет от XRP (Ripple). В компании сообщили, что обнаружили проблему, которая была связана с "атакой частичного платежа". Как отмечает РБК, на бирже проводятся незапланированные технические работы.

Биржа Beaxy была запущена два месяца назад. Нынешняя остановка работы произошла после крупной продажи токенов XRP, в результате которой стоимость альткоина на площадке упала на 62%. Руководители биржи отметили, что откатят сделки с XRP до момента обнаружения неполадки.

Читайте также: Северная Корея похитила с помощью кибератак 2 млрд долларов – СМИ

Реклама

На время устранения последствий инцидента вся торговая активность на площадке заморожена, а пользователям остается недоступен вывод средств. Это уже вторая атака на криптовалютную биржу. Впервые компания начала испытывать проблемы с хакерами еще до официального запуска.

По состоянию на 13 августа XRP (Ripple) является третьей по капитализации криптовалютой в мире после Bitcoin и Ethereum. Курс XRP, по данным CoinMarketCap составляет 0,298 доллара на "монету".

Напомним, ранее с японской биржи украли криптовалюту на 32 млн долларов. При этом львиная доля незаконно выведенных средств – это деньги клиентов.

Читайте также: Полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама