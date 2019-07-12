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С японской биржи украли криптовалюту на 32 млн долларов

12 июля, 10:35

Львиная доля незаконно выведенных средств – деньги клиентов

Фото: Pixabay

В мире продолжается "эпидемия" взломов криптобирж. Так, неизвестные злоумышленники сумели похитить около порядка 3,5 млрд иен (32 млн долларов) в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan. 

"Ночью с 11 на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 млрд иен, из которых 2,5 млрд (23 млн долларов) – это средства клиентов", – сообщила биржа.

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Представители Bitpoint Japan принесли извинения и пообещали в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. В настоящее время на бирже приостановлены все операции.

Это не первый подобный взлом в Японии за последнее время. В прошлом году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен (60 млн долларов) в криптовалюте.

А самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года. Тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около 534 млн долларов).

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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Тег Япония, хакеры, биржа, криптовалюты

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Источник:

ТАСС

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