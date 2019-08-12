Новости из Китая взвинтили курс биткоина

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 12 августа, растут в цене на фоне сообщения о том, что Народный банк Китая готовится выпустить собственную цифровую валюту. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики Forex Club, которіе ранее констатировали смену тренда на рынке биткоина.

Так, курс Bitcoin по состоянию на 10:00, по данным Libertex, подорожал до 11 380 долларов, при капитализации 203,3 млрд долларов. К 11:00 стоимость биткоина выросла до 11 395 долларов.

Курс биткоина за месяц. График, данные: Libertex

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Ethereum к 10:00 вырос на 0,92% – до 212,6 долларов, с капитализацией 22,8 млрд долларов. XRP за сутки повысился на 0,74% – до 0,3005 доллара, при капитализации 12,9 млрд долларов. Litecoin подорожал на 0,87% – до 87,2 доллара, с капитализацией 5,5 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 305,9 млрд долларов.

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По прогнозам аналитиков, рынок криптовалют в ближайшей перспективе продолжит расти: Bitcoin может подорожать до 11 500 долларов, Ethereum – до 215 долларов, XRP – до 0,31 доллара, Litecoin – до 89 долларов.

Ранее также сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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