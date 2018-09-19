Необычный ботнет уничтожает программы для скрытого майнинга

Сегодня, 08:00

Программа распространяется через открытые порты, а затем удаляет com.ufo.miner, если находит его

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый ботнет, который вместо злонамеренных действий ищет и уничтожает программы для скрытого майнинга. Об этом сообщает CoinDesk.

Ботнет под названием Fbot является вариацией так называемого Satori, который в свою очередь основывается на программе Mirai. Последняя зачастую используется для DDoS-атак. Однако в случае с Fbot модуль для DDoS-атак деактивирован и заменен функцией поиска устройств с установленным ПО для скрытого майнинга.

Новый ботнет детально исследован командой Qihoo 360Netlab. Как отмечается в их блоге, Fbot ищет вредоносную программу com.ufo.miner, являющуюся вариацией майнера Monero под названием ADB.Miner. Последний ориентирован на устройства под операционной системой Android.

Программа распространяется через открытые порты, а затем удаляет com.ufo.miner, если находит его. Fbot запрограммирован таким образом, чтобы сканировать сеть, распространятся по ней, устанавливаться поверх вредоносного ПО, а затем самоуничтожаться.

Примечательно, что ботнет вместо стандартной системы доменных имен (DNS) использует децентрализованную альтернативу EmerDNS. Из-за этого адреса сложнее отследить и закрыть.

"Выбор Fbot в пользу EmerDNS вместо традиционной DNS довольно интересен. Это подняло планку для экспертов кибербезопасности, которым сложно отслеживать такой ботнет (системы безопасности не справляются, поскольку ищут лишь по традиционным DNS-именам)", — отмечают исследователи.

Пока неясно, создан ли Fbot с добрыми намерениями, или же для устранения конкурентов на рынке.

По мнению исследователей Trend Micro, в течение первой половины 2017 года число случаев обнаружения несанкционированного криптомайнига выросло на 956%.

Ранее мы писали, что хакер похитил 200 тысяч долларов из-за бага в EOS-приложении. Баг позволил хакеру делать ставки без внесения средств на свой счет.

Как сообщалось, что баг в EOS-приложении позволил игроку получить выигрыш 24 раза подряд.

Напомним, в Украине хакеры вымогали 30 000 грн в криптовалюте за доступ к взломанному Instagram-аккаунту. Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети.

Также мы писали, что в самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.
firefox, android, криптовалюта, майнинг

Вы сейчас просматриваете новость "Необычный ботнет уничтожает программы для скрытого майнинга". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Рынок криптовалют вновь обвалился: эксперт назвал причину

Вчера, 12:55

Курс биткоина замер у новой отметки, потеряв за ночь 200 долларов

Техно

Google призналась в "преступлении". Фото: Phone Arena

Google тайно проникает на смартфоны и меняет настройки

Вчера, 09:02

Компания призналась, что намеренно меняет настройки смартфонов в качестве эксперимента
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна

Вчера, 08:16

При помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Добыча золота в 20 раз дороже, чем майнинг Bitcoin: исследование

Вчера, 07:36

По мнению эксперта, целесообразно сравнивать цифровое "золото" и золото обычное

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций"

Вчера, 06:16

Блокчейн-реестр должен упростить процесс регистрации, отслеживания заказов и мониторинга покупок в мультисервисных системах

Криптовалюта

Илон Маск. Фото: AFP

Маск попросил создателя Dogecoin помочь в борьбе с криптомошенничеством в Twitter

Вчера, 05:10

Изобретатель сообщил, что не держит криптовалют

Криптовалюта

Фото: GetBg.net

Английские футбольные клубы "Ньюкасл Юнайтед" и "Кардифф Сити" выйдут на ICO

Вчера, 04:16

Предполагается, что владельцы будущих монет получат определенную долю от доходов клубов либо дополнительные преимущества

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Курс Bitcoin оправляется после обвала

17 Сентября, 12:42

Аналитики прогнозируют сдержанный рост криптовалютного рынка
Загрузка...