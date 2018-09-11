Баг в EOS-приложении позволил игроку получить выигрыш 24 раза подряд

Сегодня, 06:07

Разработчики DEOSGames подтвердили наличие уязвимости в смарт-контракте и заявили, что внесли значительные улучшения

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Уязвимость в децентрализованном EOS-приложении DEOSBet позволила игроку получить выигрыш несколько раз подряд. Из-за бага общая сумма выплат составила $24 000, пишет TheNextWeb.

В течение часа блокчейн-платформа для ставок от разработчиков DEOSGames 24 раза выплатила джекпот пользователю под ником "runningsnail" размером в 197 EOS (около $1 000).

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Вероятно, выплаты происходили автоматически. Каждый раз, когда игрок переводил 10 EOS, DEOSBet выплачивал ему выигрыш в среднем через 30 секунд.

Тем временем разработчики DEOSGames подтвердили наличие уязвимости в смарт-контракте и заявили, что внесли значительные улучшения.

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На данный момент неизвестно, присутствовала ли эта уязвимость только в приложении DEOSBet или же она затрагивала все смарт-контракты в сети EOS.

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А ученый из Оксфорда откроет на Мальте блокчейн-университет. Невозможность изменения данных в блокчейне дает уверенность в реальности полученного студентом образования.
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Источник:

Forklog

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