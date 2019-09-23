Нью-Йоркская биржа запустила торговлю фьючерсами на биткоин

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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) – Intercontinental Exchange Inc. – сегодня, 23 сентября, запустил рынок фьючерсов на биткоины. Аналитики отмечают, что это очень позитивная новость для криптовалютного сообщества, но несмотря на это курс биткоина падает.

Новые фьючерсы запущены в рамках глобальной регулируемой платформы для торговли цифровыми активами Bakkt. Инвесторами платформы Bakkt также компании Microsoft и Boston Consulting. нии.

Таким образом, Bakkt становится прямым конкурентом Чикагской товарной биржи, которая запустила торговлю фьючерсами на биткоин в декабре 2017 года. Ежедневный объем торгов на этой бирже составляет 200 млн долларов. Впрочем, фьючерсы на Чикагской бирже рассчитываются в денежном эквиваленте и это их принципиальное различие с продуктом Bakkt.

Кроме того, клиентам платформы доступны не только месячные, но и дневные контракты – биткоины будут перечислены на счет покупателя на второй рабочий день после закрытия контракта. То есть, по сути, это привычная для институциональных инвесторов форма покупки актива, отмечает CoinDesk.

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"Дневные фьючерсы дают ту же свободу, что и покупка за наличные, а также возможность играть на понижение. Это великолепно. Посмотрим, будет ли срочный рынок следовать за рынком деривативов или нет. В теории срочный рынок должен диктовать цены на деривативы, но на практике для многих товаров мы видим обратную ситуацию", – прокомментирова генеральный директор оператора криптовалютных бирж LevelTradingField Ланре Саруми.

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Представители Bakkt ожидают значительный интерес к продукту со стороны институциональных инвесторов. Как отметил директор по исследованиям компании TradeBlock Джон Тодаро, объемы торгов деривативами обычно превышают объемы на срочном рынке. При этом он ожидает, что спрос на фьючерсы Bakkt будет сравним с торговлей криптовалютными фьючерсами на Чикагской бирже.

Ранее сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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