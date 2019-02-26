Президент Франции: блокчейн поможет европейским аграрным компаниям конкурировать с РФ и США

Макрон сделал акцент на важности использования передовых технологий

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции: блокчейн поможет европейским аграрным компаниям конкурировать с РФ и США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg 2019-02-26T06:00:00+02:00 Криптовалюта Макрон сделал акцент на важности использования передовых технологий

Французский президент Эммануэль Макрон выступил за активное использование блокчейна в цепях поставок продукции агропромышленного комплекса, сообщает Cointelegraph.

В ходе проходившей в Париже 56-й международной аграрной ярмарки Макрон призвал все страны ЕС объединиться, чтобы конкурировать с Китаем, РФ и США. Определив сразу три перспективные стратегии для европейских сельскохозяйственных фирм, президент Франции сделал акцент на важности использования передовых технологий, включая блокчейн.

"Давайте сделаем это в Европе, которая находится в авангарде агротехнологий. Создадим инструменты, которые будут отслеживать каждый товар, от сырьевой продукции до упаковки и обработки. Инновации уже здесь, и они должны использоваться на полную в сельском хозяйстве", — заявил Макрон.

Также, по его словам, блокчейн может повысить эффективность производства и прозрачность цепей поставок аграрной продукции, а также улучшить контроль качества товаров.

Ранее мы писали, что Марк Цукерберг заинтересован в задействовании блокчейна в Facebook. Посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик.

Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

Также мы писали, что Меркель и Макрон сделали заявление в поддержку Украины. Лидеры Франции и Германии поддерживают перемирие на Донбассе и требуют у России освободить пленных моряков.

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