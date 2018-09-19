Прокуратура Нью-Йорка опубликовала отчет о дефектах бирж криптовалют

Авторы доклада отмечают, что несколько бирж криптовалют сообщили прокуратуре о невозможности отслеживания или предотвращения манипуляций, осуществляемых на множестве платформ

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала отчет о платформах для торговли криптовалютами, в котором заявила, что многие из них уязвимы для рыночных манипуляций, и сообщила, что направила данные о нескольких биржах в ответственные ведомства в связи с возможным нарушением законов.

Изначально свой запрос прокуратура направила в апреле, обратившись к 13 крипто-биржам, в том числе Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex и Binance, с предложением добровольно ответить на вопросы, касающиеся их операционной деятельности. Процесс не был остановлен, несмотря на то что некоторые биржи отказались сотрудничать, а являвшийся в то время генеральным прокурором Эрик Шнейдерман покинул свой пост в мае.

В новом отчете под заголовком "Инициатива целостности виртуальных рынков" освещается ряд проблемных практик, используемых биржами криптовалют, в частности их методы по мониторингу и предотвращению рыночных манипуляций.

Авторы доклада отмечают, что несколько бирж криптовалют сообщили прокуратуре о невозможности отслеживания или предотвращения манипуляций, осуществляемых на множестве платформ, что ограничивает способность бирж до "контроля за злоупотреблениями" в пределах собственных площадок. В документе также говорится, что такие биржи, как Gemini, ищут способы более эффективного мониторинга рынка, "а некоторые платформы действительно предпринимают меры, чтобы улучшить наблюдение".

"Индустрии еще только предстоит внедрить серьёзные инструменты мониторинга, схожие с теми, что используются на традиционных торговых площадках, чтобы находить и наказывать организаторов подозрительной трейдинговой активности", – говорится в докладе. – "Платформа не может принять меры для защиты клиентов от рыночных манипуляций и прочих злоупотреблений, если изначально ей не будет известно о таких практиках".

Авторы документа отдельно выделяют биржу Kraken, которая отказалась сотрудничать и публично раскритиковала инициативу: "Прокуратура не смогла рассмотреть практики и процедуры отказавшихся сотрудничать платформ (Binance, Gate.io, Huobi и Kraken) касательно манипулятивного и неправомочного трейдинга. Однако публичный комментарий платформы Kraken вызывает беспокойство. В заявлении, в котором компания огласила своё решение отказаться от участия в инициативе, Kraken сообщила, что рыночные манипуляции "не волнуют большинство криптовалютных трейдеров", хотя и признала, что "мошеннические схемы свирепствуют" в этой индустрии".

Помимо этого в докладе освещается широкий спектр тем, включая допустимость работы указанных бирж на территории штата Нью-Йорк и их фактическое присутствие.

Примечательно, что о биржах Binance, Gate.io и Kraken информация была передана в Департамент финансовых услуг после расследования их деятельности в Нью-Йорке. В отношении Huobi также велось расследование, однако информация о ней передана не была.

"Прокуратура проверила, принимают ли эти платформы трейдеров из штата Нью-Йорк. На основании расследования прокуратура передала информацию о Binance, Gate.io и Kraken в Департамент финансовых услуг в связи с возможными нарушениями правил для виртуальных валют, действующих на территории Нью-Йорка", – говорится в документе.

Прокуратура также обнаружила, что некоторые биржи способны измерить, какая часть их объёма торгов исходит от их собственных операций. Circle сообщила, что совершает менее 1% сделок на Poloniex, а BitFlyer USA проводит около 10% самостоятельно.

"Coinbase раскрыла информацию о том, что почти 20% объема на ее платформе связано с ее собственным трейдингом", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что большинство бирж идентифицирует клиентов, однако Bitfinex и Tidex этого не делают, "требуя немногим больше, чем адрес электронной почты, чтобы начать торговать виртуальными валютами".

Накануне сообщалось, что Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций". Блокчейн-реестр должен упростить процесс регистрации, отслеживания заказов и мониторинга покупок в мультисервисных системах.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект о классификации цифровых активов. Документ вводит термин "виртуальные активы", которые делятся на криптовалюты и токен-активы.

Как сообщалось, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать.