Рынком криптовалют в Украине займется Нацкомиссия по ценным бумагам

Сегодня, 06:45

В Украине представили концепцию госрегулирования операций с криптовалютами

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) может стать регулятором криптовалютной индустрии в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

20 июля Совет финансовой стабильности Украины поддержал концепцию регулирования криптовалютных операций от главы НКЦБФР Тимура Хромаева.

Согласно документу, НКЦБФР предлагает считать токен "централизованной или децентрализованной единицей учета, которая основана на математических вычислениях с применением компьютерной сети и имеет криптографическую защиту". Криптовалюта определена в качестве "токена, который функционирует как способ обмена и сохранения стоимости".

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В рамках правового поля концепция предлагает рассматривать криптовалюты и токены как вид финансовых инструментов.

Также предполагается, что НКЦБФР будет регулировать торговые операции с цифровыми активами на биржах и через криптообменники, а также процедуры первичного размещения токенов (ICO).

Согласно концепции, Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба займутся обеспечением процесса декларирования и уплаты налогов с доходов от операций с криптовалютами. Финансовый надзор над криптобиржами будет осуществлять Госфинмониторинг.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным. Сейчас в Украине на законодательном уровне не приняты нормы регулирования криптовалютного рынка. При этом технология биткоина – блойкчейн – набирает популярностьПричем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров. 

Однако 14 мая Совет Европейского союза официально утвердил Директиву о противодействии отмыванию преступных доходов, в которой закрепил понятие "виртуальной валюты". В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна имплементировать эти изменения в законодательство до февраля 2020 года.

Напомним, создатель антивируса McAfee заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сумеет взломать его криптокошелек.
госфинмониторинг, криптовалюта, НКЦБФР, Государственная фискальная служба, ICO, криптовалюты

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