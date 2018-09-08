Рынок криптовалютных банкоматов в ближайшие 5 лет вырастет в 10 раз – исследование

Согласно отчету исследовательской компании ResearchandMarkets, рынок криптовалютных банкоматов в течение ближайших 5 лет вырастет почти десятикратно.

Как говорится в этом 94-страничном отчете, среднегодовой темп роста рынка криптоматов составит 54,7%. Таким образом, он увеличится с 16,3 млн долларов в 2018 году до 144,5 млн долларов в 2023 году.

"Факторами, которые способствуют росту рынка криптоматов, являются увеличивающееся количество денежных транзакций в развивающихся странах, быстро меняющееся монетарное регулирование и установка новых криптоматов в ресторанах, барах, универсамах и заправках", – говорится в отчете ResearchandMarkets.

Аналитики также отмечают растущий спрос на "двунаправленные" банкоматы, позволяющие как покупать, так и продавать криптовалюту. По мнению ResearchandMarkets, растущая популярность этих машин обусловлена их многофункциональностью.

Согласно Coin ATM Radar, в данный момент на рынке доминируют "однонаправленные" банкоматы, позволяющие лишь покупать криптовалюту – на них приходится 62,5% всех криптоматов. Кроме того, большинство криптоматов расположены в США.

ResearchandMarkets считает, что североамериканский регион сохранит лидирующую позицию в связи с благоприятной инвестиционной обстановкой и повышенным распространением криптовалют, а также благодаря большому количеству работающих в США и Канаде поставщиков оборудования и ПО для криптоматов. Впрочем, сфера криптоматов растёт и в других странах – например, в Японии и Германии.

Аналитики также отметили ряд факторов, которые могут помешать росту рынка криптоматов в некоторых регионах: "Неопределенный юридический статус криптовалют, а также недостаток осведомлённости и технического понимания криптовалют влияют на производителей и операторов криптоматов, ограничивая рост этого рынка. Кроме того, еще одной проблемой для игроков рынка может стать обеспокоенность вопросами безопасности и приватности".

В отчете ничего не говорится о проблемах, связанных с безопасностью, но в дарк-вебе недавно появилось объявление о продаже хакерского ПО для биткоин-банкоматов за 25 тыс. долларов, в комплекте с которым идёт платёжная карта. Об этом в августе рассказала фирма Trend Micro, занимающаяся вопросами кибербезопасности.

Напомним, резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET).Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.