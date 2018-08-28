В Нидерландах продают дом за токены: видео

Сегодня, 06:54

Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов


Резидент Нидерландов Диан ван Хейджнинген выставил на продажу дом, при этом в качестве оплаты он готов принять токены VeChain (VET). Стоимость домовладения оценили в 31,5 млн VET, что на текущий момент составляет порядка 505 тысяч долларов.

Ван Хейджнинген стал первым домовладельцем, продающим жилую площадь именно за токены VeChain.

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"Разработчики VeChain создали платформу, на которой бизнес и правительственные организации могут делать записи, полностью защищенные от подделки. VeChain использует блокчейн при создании решений для различных секторов экономики: от автомобильной индустрии до алкогольного рынка", — отметил Диан ван Хейджнинген.

Отметим, официальный запуск основной сети VeChain состоялся 30 июня.

Как мы писали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.

Также сообщалось, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров. 
бизнес, криптовалюта, блокчейн, токены

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Источник:

Forklog

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