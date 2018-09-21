Японская крипто-биржа Zaif лишилась 60 млн долларов в результате хакерской атаки

Хакеры смогли похитить почти $60 млн в криптовалютах с японской крипто-биржи Zaif, сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные источники.

Согласно их информации, в результате атаки, которая произошла еще 14 сентября, с горячих кошельков биржи было похищено 4,5 млрд иен, принадлежавших ее пользователям, а также 2,2 млрд иен, являвшихся активами компании. Таким образом, общие потери Zaif составили 6,7 млрд иен или около $59,7 млн.

Tech Bureau Inc, являющаяся оператором Zaif, в пресс-релизе пишет, что обнаружила ошибку сервера 17 сентября, после чего ввод/вывод средств на бирже был приостановлен. 18 сентября компания осознала, что ошибка была вызвана хакерской атакой, и доложила об инциденте в Агентство финансовых услуг Японии. Добычей хакеров стали 5 966 биткоинов, а также активы в Bitcoin Cash и MonaCoin.

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Согласно Tech Bureau Inc, компания Fisco Digital Asset Group поможет частично компенсировать причиненный пользователям ущерб, предоставив 5 млрд иен ($44,5 млн). Tech Bureau договорилась с Fisco уволить более половины своих директоров и корпоративных аудиторов, а Fisco в свою очередь станет её главным акционером.

Ранее в этом году Zaif уже признавала наличие "системного сбоя", используя который, клиенты биржи временно смогли зачислить на свои счета триллионы долларов в биткоинах.

Tech Bureau, имеющая лицензию японского регулятора на предоставление услуг в сфере обмена криптовалют, сообщила властям об инциденте как об уголовном деле, поскольку доступ к ее активам был получен без необходимой авторизации.

Агентство финансовых услуг Японии уже выносило распоряжение об улучшении практик Tech Bureau, в частности в вопросах безопасности и противодействия отмыванию денег, на фоне взлома биржи Coincheck, с которой в январе было похищено $520 млн в криптовалюте.

Напомним, необычный ботнет уничтожает программы для скрытого майнинга.

Ранее мы писали, что хакер похитил 200 тысяч долларов из-за бага в EOS-приложении. Баг позволил хакеру делать ставки без внесения средств на свой счет.

Как сообщалось, что баг в EOS-приложении позволил игроку получить выигрыш 24 раза подряд.

Напомним, в Украине хакеры вымогали 30 000 грн в криптовалюте за доступ к взломанному Instagram-аккаунту. Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети.

Также мы писали, что в самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.