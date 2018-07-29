Samsung: смартфоны – самые безопасные устройства для криптовалютных транзакций

В случае хакерской атаки злоумышленники не смогут "вломиться" в TEE и попытаться украсть такие данные, как приватные ключи криптовалютных кошельков

Согласно исследованию южнокорейской корпорации Samsung, смартфоны являются самыми безопасными устройствами для совершения криптовалютных транзакций, сообщает CCN.

Старший IT-консультант Samsung Джоэл Снайдер заявил, что безопасная среда исполнения (Trusted Execution Environment, TEE) в смартфонах делает транзакции безопаснее за счет изолированности от основного хранилища устройства.

Даже операционные системы, такие как Android, не могут получить доступ к TEE и изменить хранящуюся там информацию.

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Также в случае хакерской атаки злоумышленники не смогут "вломиться" в TEE и попытаться украсть такие данные, как приватные ключи криптовалютных кошельков, поскольку TEE полностью существует независимо от устройства.

"Если вы пользуетесь правильным криптовалютным кошельком на смартфоне с TEE, то можете быть уверены, что более надежного места для хранения своих денег вы не найдете", — сказал Джоэл Снайдер.

В то же время хакерам легче получить доступ к ноутбукам и настольным компьютерам, которые для хранения данных используют жесткие диски и SSD-накопители.

Напомним, рынком криптовалют в Украине займется Нацкомиссия по ценным бумагам.

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