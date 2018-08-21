Трое китайцев украли криптовалюту на 87 млн долларов

Китайская полиция арестовала трех подозреваемых в краже биткоинов и другой криптовалюты на сумму 87 млн долларов. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Расследование продолжалось несколько месяцев. Подозреваемые были арестованы в Пекине и провинциях Хунань и Чанчунь. Представители правоохранительных органов отметили, что несколько неназванных интернет-компаний оказывали властям содействие в рамках следственных действий.

Сообщается, что пострадавший по фамилии Жань в марте сообщил о краже с его компьютера криптовалюты на $14,5 млн. Сначала полиция выяснила данные одного подозреваемого по фамилии Чжоу, а затем стало известно и о его сообщниках.

В ходе расследования обнаружилось, что подозреваемые совершили целую серию кибератак на корпоративные и частные сети и смогли украсть криптовалют на $87 млн.

В полиции добавили, что расследование продолжается. Тем не менее это дело уже стало одним из крупнейших по объему украденных криптовалютных активов.

Напомним, хакер из Кропивницкого попался на грабеже участников криптовалютных бирж.

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Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.