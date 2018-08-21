Трое китайцев украли криптовалюту на 87 млн долларов

Сегодня, 07:02

Подозреваемые совершили целую серию кибератак на корпоративные и частные сети

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Китайская полиция арестовала трех подозреваемых в краже биткоинов и другой криптовалюты на сумму 87 млн долларов. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Расследование продолжалось несколько месяцев. Подозреваемые были арестованы в Пекине и провинциях Хунань и Чанчунь. Представители правоохранительных органов отметили, что несколько неназванных интернет-компаний оказывали властям содействие в рамках следственных действий.

Сообщается, что пострадавший по фамилии Жань в марте сообщил о краже с его компьютера криптовалюты на $14,5 млн. Сначала полиция выяснила данные одного подозреваемого по фамилии Чжоу, а затем стало известно и о его сообщниках.

В ходе расследования обнаружилось, что подозреваемые совершили целую серию кибератак на корпоративные и частные сети и смогли украсть криптовалют на $87 млн.

В полиции добавили, что расследование продолжается. Тем не менее это дело уже стало одним из крупнейших по объему украденных криптовалютных активов.

Напомним, хакер из Кропивницкого попался на грабеже участников криптовалютных бирж.

Также мы писали, что миллионера из Финляндии одурачили на 5500 биткоиновГруппа тайцев обманула криптовалютного богача, предложив ему приумножить капитал.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров. 
криптовалюта, криптовалюты

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