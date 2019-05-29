Ведущая криптовалютная биржа Binance запускает обновленную версию
Нативный токен биржи Binance Coin продолжает расти
Ведущая криптовалютная биржа Binance совсем скоро запустит обновленную версию своей платформы. Об этом говорит сделанная сегодня, 29 мая, запись в Twitter, из которой можно сделать вывод, что новая версия готова уже на 90%.
На прикрепленном к записи скриншоте также виден обновленный интерфейс Binance.
Ранее подобным образом Binance подтвердила готовность к запуску маржинальной торговли, разместив в своем Twitter-аккаунте скриншот обновленного интерфейса с вкладкой "Margin".
Тем временем нативный токен биржи Binance Coin продолжает расти. На данный момент он торгуется выше 33 долларов.
Не так давно биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств.
Как сообщалось, биржа Binance подверглась взлому, в ходе которого злоумышленники вывели 7000 BTC (40 миллионов долларов). После этого ввод и вывод средств были заморожены. Кроме того, накануне обновления системы были приостановлены торги.
Ранее мы писали, что криптовалютные биржи массово отказываются от Bitcoin SV. Курс и капитализация альткоина уже заметно снизились.
Кроме того, биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard. Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду.
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