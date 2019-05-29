Ведущая криптовалютная биржа Binance запускает обновленную версию

Нативный токен биржи Binance Coin продолжает расти

Фото: CCN.

Ведущая криптовалютная биржа Binance совсем скоро запустит обновленную версию своей платформы. Об этом говорит сделанная сегодня, 29 мая, запись в Twitter, из которой можно сделать вывод, что новая версия готова уже на 90%.

На прикрепленном к записи скриншоте также виден обновленный интерфейс Binance.

Ранее подобным образом Binance подтвердила готовность к запуску маржинальной торговли, разместив в своем Twitter-аккаунте скриншот обновленного интерфейса с вкладкой "Margin".

Тем временем нативный токен биржи Binance Coin продолжает расти. На данный момент он торгуется выше 33 долларов.

Не так давно биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств.

Как сообщалось, биржа Binance подверглась взлому, в ходе которого злоумышленники вывели 7000 BTC (40 миллионов долларов). После этого ввод и вывод средств были заморожены. Кроме того, накануне обновления системы были приостановлены торги.

Ранее мы писали, что криптовалютные биржи массово отказываются от Bitcoin SV. Курс и капитализация альткоина уже заметно снизились.

Кроме того, биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard. Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду.

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