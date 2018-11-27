Власти Парагвая поддержали строительство крупнейшего дата-центра для майнинга

Компания обещает инвесторам выплачивать в токенах MicroBitcoin 30% прибыли от майнинга и 70% ежедневной прибыли от криптобиржи

Правительство Парагвая подписало соглашение с южнокорейской компанией Commons Foundation, в рамках которого последняя построит "крупнейший в мире", по словам партнеров, дата-центр для майнинга криптовалют. Об этом пишет CCN.

Согласно договору, в рамках проекта под названием "Золотая жила" власти страны предоставят Commons Foundation пять земельных участков общей площадью 50 000 кв. м. Обеспечивать энергией будущий дата-центр будет гидроэлектростанция "Итайпу". Кроме того, компания обязуется создать криптовалютную биржу.

Commons Foundation намерена привлечь финансирование на строительство дата-центра с помощью первичного биржевого предложения (IEO). Компания обещает инвесторам выплачивать в токенах MicroBitcoin 30% прибыли от майнинга и 70% ежедневной прибыли от криптобиржи.

По словам вице-президента Парагвая Хуго Веласкеса Морено, правительство обеспечит налоговые льготы в рамках проекта "Золотая жила" путем пересмотра конституции.

Сроки реализации проекта и его детали пока, впрочем, неизвестны.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Кушнирук также пояснял, с чем может быть связан обвал курса биткоина.