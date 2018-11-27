Власти Парагвая поддержали строительство крупнейшего дата-центра для майнинга

Сегодня, 04:22

Компания обещает инвесторам выплачивать в токенах MicroBitcoin 30% прибыли от майнинга и 70% ежедневной прибыли от криптобиржи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правительство Парагвая подписало соглашение с южнокорейской компанией Commons Foundation, в рамках которого последняя построит "крупнейший в мире", по словам партнеров, дата-центр для майнинга криптовалют. Об этом пишет CCN.

Согласно договору, в рамках проекта под названием "Золотая жила" власти страны предоставят Commons Foundation пять земельных участков общей площадью 50 000 кв. м. Обеспечивать энергией будущий дата-центр будет гидроэлектростанция "Итайпу". Кроме того, компания обязуется создать криптовалютную биржу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Commons Foundation намерена привлечь финансирование на строительство дата-центра с помощью первичного биржевого предложения (IEO). Компания обещает инвесторам выплачивать в токенах MicroBitcoin 30% прибыли от майнинга и 70% ежедневной прибыли от криптобиржи.

По словам вице-президента Парагвая Хуго Веласкеса Морено, правительство обеспечит налоговые льготы в рамках проекта "Золотая жила" путем пересмотра конституции.

Сроки реализации проекта и его детали пока, впрочем, неизвестны.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Кушнирук также пояснял, с чем может быть связан обвал курса биткоина.
Парагвай, криптовалюта, дата-центр, майнинг

Вы сейчас просматриваете новость "Власти Парагвая поддержали строительство крупнейшего дата-центра для майнинга". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Падение Bitcoin: курс криптовалюты пробил новое "дно"

25 Ноября, 16:22

Курсы большинства других криптовалют также снижаются

Криптовалюта

Фото: AFP

Биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 - 20 000 долларов - эксперт

24 Ноября, 06:42

По прогнозу директора BitPay, следующий год готовит для криптовалютной индустрии "незабываемые моменты"
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Acronis разработала защиту от скрытого майнинга

23 Ноября, 22:36

Блокировщик обнаруживает и останавливает криптоатаки в режиме реального времени

Происшествия

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика

23 Ноября, 21:45

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Загрузка...