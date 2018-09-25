ЮНИСЕФ начал прием пожертвований в девяти криптовалютах

Сегодня, 04:05

Решение о начале приема криптовалют стало следствием успеха завершившейся кампании ЮНИСЕФ по сбору средств для пострадавших во время военных действий детей Сирии

Фото: twitter.com/UNICEF_france
Фото: twitter.com/UNICEF_france

Французское подразделение международного чрезвычайного детского фонда ООН (UNICEF) объявило о начале приема пожертвований в девяти криптовалютах: биткоин, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Monero и Dash.

По мнению исполнительного директора ЮНИСЕФ во Франции Себастьяна Лиона, блокчейн и криптовалюты представляют собой "инновацию в вопросах солидарности и сбора средств".

Позитивное решение о начале приема криптовалют со стороны ЮНИСЕФ стало следствием успеха завершившейся кампании по сбору средств для пострадавших во время военных действий детей Сирии. Пользователям было предложено пожертвовать вычислительные мощности своих устройств для майнинга Ethereum через установку ПО Claymore. По состоянию на последний день кампании [31 марта 2018], общими усилиями было добыто 85 ETH.

Пользователи также смогут предоставлять в качестве пожертвования вычислительные мощности своих устройств для добычи шести из представленных криптовалют с их последующим переводом на кошелек ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее австралийское подразделение ЮНИСЕФ запустило сайт "Страница надежды", который майнит криптовалюту Monero, используя вычислительные мощности компьютеров его посетителей.

Ранее мы писали, что LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна. При помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов.

Как сообщалосьIBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектовВ команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.

Ранее мы писали, что в Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестицийNEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.
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Источник:

Forklog

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