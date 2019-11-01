Цены на аренду жилья могут сильно упасть: эксперт рассказал, что нужно сделать

Украине еще далеко до европейского уровня арендной платы

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Осенью в Украине традиционно поднялась стоимость аренды жилья. Однако, по словам экспертов, съем квартир в стране может стать дешевле, если в стране заработает рынок ипотечных кредитов.

"У нас цену определяет спрос и предложение. Если арендаторы не захотят платить по таким ценам, то и цены будут снижать. Существует еще одна точка зрения экспертов: когда вернут нормальную ипотеку, то активность рынка аренды может сократиться на 35 – 40%", – рассказал сайту "Сегодня" эксперт аналитического центра DOM.RIA Анатолий Топал.

При этом, Украину не обошла мировая тенденция, когда платежеспособные слои населения предпочитают аренду жилья, а не покупку, говорит Топол. Это связано с упрощением трудовой миграции, нежеланием привязываться к одному месту жительства и так далее.

Тем не менее, до европейских показателей нам далеко. Если в Европе примерно 60-70% жилого фонда – арендное, то в Украине, по словам бывшего замминистра Минрегиона Льва Парцхаладзе, этот процент официально не превышает 5-10%. А 90% рынка арендного жилья находится в тени и никак не регулируется.

Подробнее о ситуации на рынке съемного жилья читайте на сайте "Сегодня" – В Берлине запретили повышать цены на аренду жилья: можно ли так сделать и в Киеве

Напомним, также новости "Сегодня" рассказывали о топ-способах сэкономить на аренде жилья. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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