Гончарук: Чтобы выплатить ипотеку в Украине, нужно торговать наркотиками

Премьер-министр озвучил одну из главных задач правительства на 2020 год

Ипотечные кредиты по нынешним ставкам в Украине практически невозможно выплачивать. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Глава правительства также отметил, что снижение ставок по кредитам – это одна из задач правительства.

"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен... Не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку. <...> Ипотека под 10% в 2020 году – одна из наших главных задач. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в реальный сектор", – сказал Гончарук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обещал, что ставки по ипотеке в этом году упадут почти вдвое – с 16-20% до 10%.

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