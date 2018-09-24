Гройсман настаивает на налоговых проверках для застройщиков

Сегодня, 16:44

Компании-застройщики премьер хочет проверить на предмет нарушений трудового законодательства

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде. Об этом премьер рассказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Будет поручение ГФС (Государственной фискальной службе. – Ред.) начать тотальные проверки застройщиков – на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", – заявил Гройсман.

Премьер отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Напомним, с 1 сентября в Украине изменились строительные нормы. В частности, новые правила застройки вводят "голубые линии", ограничивающие высотность, "зеленые линии", регулирующие строительство в зеленых зонах, "желтые линии", которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.

В документе прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.
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"Сегодня"

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