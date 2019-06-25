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Интерес к ипотеке растет, а спрос – нет: эксперты объяснили, чего ждут украинцы

25 июня, 10:14

Число заемщиков можно увеличить несколькими путями, отмечают специалисты

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Ипотечное кредитование в Украине хоть и пользуется спросом, но этот рынок находится далеко не в лучшем состоянии, даже не смотря на некоторую стабилизацию после кризиса в 2014 году. 

По прогнозам, уже до конца 2019 года рост заинтересованности украинцев в ипотеке составит 25-30%, рассказала сайту "Сегодня" соосновательница и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей.

"Позволить себе квартиру в кредит сейчас могут украинцы с доходом выше среднего. Они взвесили все варианты и готовы стабильно платить по кредиту. Но высокие ставки по ипотеке не позволяют значительно увеличить количество потенциальных заемщиков. Для активизации ипотечного кредитования, в первую очередь, нужны коренные изменения в законодательстве. В данной ситуации реальным стимулом к расширению кредитования может стать снижение процентной ставки, развитие инструментов рефинансирования банковских кредитов, поддержка банков от НБУ как кредитора последней инстанции", – комментирует ситуацию Соловей.

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К тому же, вопрос популярности ипотечного кредитования напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране.

Директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук добавляет, что многие работники получают заработную плату "в конверте" и довольно часто меняют место работы, так что даже вполне платежеспособные клиенты зачастую не соответствуют требованиям банков к "правильному" ипотечному заемщику.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Жилье в ипотеку: есть ли спрос и сколько приходится переплачивать".

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что ипотека в Украине стоит в 10 раз дороже, чем в США:

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Тег недвижимость, кредит, ипотека, банки, ставки, кредиты, кредитование

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Источник:

Сегодня

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