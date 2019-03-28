К концертным залам в Украине выдвинут требования по акустике
Нормы будут распространяться на новые или реконструированные здания
В Украине изменятся нормы по проектированию концертных залов. В новых правилах впервые будут содержаться требования по обеспечению акустики. Изменения разрабатывает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.
В частности, планируется урегулировать форму концертного зала, ее поверхности, а также при проектировании использовать компьютерное акустическое моделирование.
"По подсчетам экспертов, это повысит качество звука в целом на 30% и позволит избежать акустических дефектов, например, эхо", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Чиновник подчеркнул, что качество звука в помещениях зависит не только от аппаратуры, но и от правильных планировочных решений.
"Поэтому мы сейчас меняем требования к проектированию акустики в новых и реконструированных учреждениях культуры и досуга в соответствующем ГСН", – резюмировал Парцхаладзе.
Новые правила вступят в силу после того, как обновленные государственные строительные нормы (ГСН) опубликуют на сайте Минрегионстроя. Касаться они будут новых зданий или же тех, в которых проведут капитальную реконструкцию.
Ранее сообщалось, что в новых ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:
Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".
Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.
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