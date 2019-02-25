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Как добиться от ЖЭКа ремонта в подъезде: жильцы многоэтажки поделились опытом

Сегодня, 13:30

Коммунальщики сетуют, что им не хватает денег, но местные власти обещают помощь

Как добиться от ЖЭКа ремонта в подъезде: жильцы многоэтажки поделились опытом Недвижимость Коммунальщики сетуют, что им не хватает денег, но местные власти обещают помощь

Годами жители одной из столичных многоэтажек требовали от ЖЭКа навести порядок в подъезде – люди годам страдали из-за грибка и вони. Коммунальщики уверяли, что денег нет даже не косметический ремонт. Но когда за дело взялась местная юристка, проблема начала решаться. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как жителям дома удалось добиться ремонта.

Жительница многоэтажки Наталья Рыжкова начала в своем доме маленькую революцию. Юристка по образованию, она буквально завалила письмами ЖЭК, управляющую компанию и районные власти. Сначала ответ был только один: "Нет денег".

"Писали, что у нас долги и мы должны за содержание дома 100 тысяч гривен, поэтому, мол, ничего не будет. Но нигде не предусмотрено в законодательстве, что наличие долга снимает обязательство оказывать коммунальные услуги", – отмечает Наталья.

В конце концов коммунальщики сдались и привели облезлые стены в порядок. Кроме того, жители дома воспользовались киевской программой по тепломодернизации и заменили окна. 

Ремонт, как говорят коммунальщики, обошелся в 8 тысяч гривен. Но и эти деньги найти было непросто, ведь, несмотря на долги, регулярно приходится чинить крыши, лестницы и лифты. И то денег на это хватает всем: например, недавно в киевском лифте чуть не погибла беременная.

"Если брать тариф, который действовал до 2017 года, то практически тех средств хватало только на заработную плату дворника, проведение неотложных работ и подготовку жилого фонда к отопительному периоду. На другие расходы средств не хватало", – рассказал директор КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева" Сергей Прогонюк.

Сейчас в столице также действует городская программа, по которой местный бюджет может покрыть большую часть затрат на ремонт, если жители готовы оплатить свою часть. В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта

В других регионах похожие программы тоже существуют. Условия их выполнения могут различаться, но общее у них то, что львиную долю от стоимости ремонтных работ будет платить государство.

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Тег ремонт, ЖЭК, коммунальщики, коммунальные службы, ремонт жилья

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