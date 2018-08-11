Как сдать квартиру в аренду подороже: с ремонтом и к началу учебного года

Рынок недвижимости в Украине оживает. Строятся новые квартиры в разных сегментах (от "эконом" до "премиум"), активно продается вторичка — от гостинок до сталинок. Так, небольшую (30—50 кв. м) квартиру в столице можно купить за 25—50 тыс. у.е., в других городах и того дешевле. И если есть у семьи сбережения или возможность взять рассрочку или кредит — многие украинцы покупают такое жилье, расценивая его как инвестицию и возможность дополнительного заработка, если сдавать его в аренду.

Конец лета — самое время подумать о сдаче: с сентября начинается учебный год, и студенты, преподаватели будут съезжаться в крупные города на учебу и работу.

"С августа аренда дорожает на 15—20%, — рассказывает столичный брокер по аренде Виктория Мартынчук. — В сентябре обычно наблюдается небольшой спад, когда студенты поселятся в общежитиях, а потом в октябре снова подъем — те же студенты из общежитий перебираются в квартиры".

Но удачно сдать квартиру "после строителей" или бабушки удастся вряд ли — нужен ремонт. О том, каким он должен быть, нам рассказали брокер по аренде и продаже жилой недвижимости Виктория Мартынчук и дизайнер интерьера Игорь Мусиенко.

Необходимый минимум

Готовя квартиру под сдачу, руководствоваться нужно общими принципами комфорта, а не личными предпочтениями. Даже если вы поклонник классических или экологичных стилей, об этом лучше забыть и для ремонта выбрать лофт или скандинавский стиль: они предполагают минимум переделок и максимальную экономию. Лофт идеален в новострое: вскрыть голые бетонные перекрытия на потолке лаком, пустить поверху черную разводку, повесить несколько светильников из металла — и возня с потолком закончена! В скандинавском стиле нужны минимум декора, простота и доступность: белые стены, можно открыть кирпичную кладку, покрасить ее белым, на пол бросить парочку бабушкиных половиков, диван прикрыть большим мягким пледом. "Скандинавию" легко сделать в бабушкиной квартире. А вот лепного декора, парчовых гардин, мягких подушек и многоуровневых потолков и арок лучше избегать: современная молодежь (а именно у нее есть деньги на аренду) этого уже не поймет.

Кроме чистых стен, есть необходимый минимум комфорта, о котором нужно позаботиться до начала ремонта.

"Обязательно в квартире должен быть бойлер или газовая колонка, — перечисляет Виктория. — Из необходимого — стиральная машинка, электрочайник, холодильник, плита и наличие подключения к интернету. Окна — пластиковые стеклопакеты. Утюг, масляный радиатор, кондиционер и т. д. — это только плюс, но не обязательно".

Мебели — минимум: чем ее меньше, тем просторней кажется квартира. Из очевидных благ, которые увеличат квартиру в стоимости: чистый подъезд и хорошо закрывающаяся, желательно металлическая дверь.

Ремонт: начало

Ремонт необходим перед сдачей в любой квартире. Но если в экономжилье он прибавит к стоимости аренды 15—20%, то для премиального жилья — до 30—40%. Правда, и стоить он будет дороже.

Недорогой ремонт предполагает минимум всего: времени, материалов, работ. "Начинайте с понимания бюджета. Для экономремонта это главное, — говорит Игорь. — Когда у вас будут четкие ограничения по деньгам, вы сэкономите время, быстро определившись с недорогими материалами. Смета для жилья под сдачу не должна превышать 10—15% от стоимости всей квартиры". Смету озвучьте и мастерам, которые будут делать ремонт: это позволит ограничить их фантазии, а иногда и необоснованные аппетиты. Очертите для себя сроки. Например: до начала дорогого отопительного сезона.

В начале работ определитесь с техникой, чтобы понимать размеры, под которые придется подгонять отделку или заказывать мебель. Чтобы ускорить ремонт, нанимайте бригаду или одного мастера на все руки, чтобы не тратить времени на поиски электрика или плиточника.

"Я видела, как делают ремонт у моей соседки, присмотрелась к мастеру, он мне понравился и по цене, и по качеству работ, — рассказывает Оксана Прищепа, закончившая подготовку своей двушки в хрущевке под сдачу. — Мы оговорили сроки и смету: с заменой окон она составила порядка 50 тыс. грн. За месяц квартиру привел в порядок один человек!"

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Дешево, но с дизайном

Модная сегодня и экономичная отделка — стены под покраску. В квартире под сдачу это удобно: съехали жильцы — перекрасили стены.

"Если вы останавливаетесь на скандинавской или лофтовой стилистике, идеально ровные стены не нужны: не "ведитесь" на стеклохолст, беспесчанку и пр. модные выравнивая, — советует Игорь. — Достаточно оштукатурить стены, пройтись грунтовкой и двумя-тремя слоями краски".

Выбирайте светлые оттенки: они визуально увеличат комнату, и их легче обновить.

Если квартира с обоями, поверх старых можно наклеить новые. Выбирайте из остатков: сегодня в моде комбинирование, что облегчает задачу — если на всю комнату не хватает имеющихся в наличии остатков, подберите к ним несколько рулонов, которые бы сочетались по цвету. Но не мешайте цветочки с цветочками — сочетайте геометрию с узором, а абстракцию с фоном.

Откажитесь от картин на стенах и парчовых штор с ламбрекенами. Фото: В.Лазебник

На пол оптимальный вариант — недорогой ламинат.

"Я выбирала по 250 грн. кв. м. Поскольку под ним был старый паркет, дополнительных оснований не требовалось, — рассказывает Оксана.— Мастер положил за день, и еще упаковка ламината осталась".

Гигиенично и практично в санузле — плитка: недорогая, отечественного производителя, будет смотреться хорошо, если ее комбинацию вам составит дизайнер в строительном маркете. Там услуга подбора бесплатна, только нужно четко знать планировку и размеры санузла. Потолок обновите краской: гипсокартонные конструкции вышли из моды, а встроенные светильники — дорого. Их дешевле заменить торшерами или бра.

На сантехнике не экономьте: хорошие трубы и унитаз не потекут и не поломаются через три месяца, и, один раз потратившись, вы избавите себя от возни с сантехническими службами в дальнейшем. Выбирайте модели среднего ценового сегмента, с максимально долгой гарантией и универсальной подводкой. Необязательно менять старую ванну на душевую кабину в погоне за пространством и модой: достаточно ее отреставрировать (700—1100 грн) и повесить свежую шторку. Сэкономить можно на мебели: в современной стилистике ее должен быть минимум. Недорогая мебель из простой отшлифованной древесины или досок, без полировки, глянцевого блеска или резьбы будет выглядеть современно. Обновленная мебель и недорогой, но ортопедический матрас поднимут стоимость арендной платы. Кухню не обязательно делать на заказ: можно подобрать модули в строймаркетах. А чтобы сэкономить на встроенной технике, ограничьтесь небольшими 2—3-конфорочной настольной плитой и электрической духовкой. Минимум картин на стенах и штор с ламбрекенами — несомненный плюс.

Хитрости подготовки

Такие мелочи в санузле, как крючки для полотенец, мыльница и ершик для туалета, придадут уют и увеличат шансы сдать подороже. Отправляясь за покупками, выделите время на максимальную закупку всего — от краски до мебели и ершика в ванной, — и делайте это в одном месте, чтобы сэкономить на доставке. Подберите в интернете несколько картинок ремонта, похожего на ваш, и назовите свой "дизайнерским", а с дизайнером просто посоветуйтесь.