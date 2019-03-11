Кредитный капкан: чем отличаются коллекторы от факторинговых компаний

Коллекторы превращают в ад жизнь тех, кто попал в кредитный капкан

Кредитный капкан: чем отличаются коллекторы от факторинговых компаний 2019-03-11T10:59:00+02:00 Недвижимость Коллекторы превращают в ад жизнь тех, кто попал в кредитный капкан

Двести пять миллиардов гривен задолжали украинцы банкам и другим финансовым учреждениям. Такие данные приводит НБУ. Треть этого долга – потребительские кредиты, остальные – ипотека. Удивляться нечему, потому что отложить на мультиварку или смартфон, хоть как-то можно, а вот на квартиру мечты – вряд ли. И здесь, как обычно, сама в глаза бросается реклама: взять в долг легко – без задатка и поручителей. Что бывает потом – многие знают: финансовые трудности, просрочки платежей, письма с угрозами от кредиторов.

А как вам такой вариант: ваш аккаунт в соцсети взламывают, мужа делают онкобольным, а 5-летнюю дочь хоронят заживо? Этот ужас на днях стал реальностью для скромной семьи из села Вознесенка Запорожской области.

На сегодняшний день под угрозой выселения коллекторами находятся больше тысячи человек.

Украинцы теряют имущество из-за непогашенных кредитов. До 2014-го банки охотно раздавали их в иностранной валюте, привлекая выгодным ставкам. А после скачка доллара немало украинцев оказалось в долговой яме, а десятки финучреждений обанкротились. Однако старые долги дают о себе знать заемщикам и через несколько лет.

В тот день Светлана была дома с маленьким сыном. Незваные гости, вспоминает женщина, вели себя вызывающе.

Право на двухкомнатную квартиру в центре столицы новые владельцы подтвердили выпиской из государственного реестра недвижимости. Продали квартиру без ведома семьи Светланы из-за давнего долга по кредиту.

"Была сумма взята 202 тысячи долларов. 70 тысяч долларов погасила этого кредита. Банк после 2009 года находился в стадии ликвидации. А сейчас он полностью ликвидирован. Куда платить? Счета уже нет. И в итоге мы узнаем, что через восемь лет, совершенно случайно, продают эту квартиру на торгах", – делится женщина.

Если вы задолжали по кредиту хотя бы полгода, можете потерять залоговое имущество. Такая ссуда считается проблемной и банк будет пытаться от нее избавиться. В Украине начали действовать так называемые факторинговые компании, скупающие долги заемщиков.

"Банк не продает кредит один. Он делает такой пул, пакетное предложение и продает факторинговой компании. Туда входят и кредиты физических лиц и юридических лиц. Продают, конечно, с дисконтом", – объясняет Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

В отличие от банков, деятельность более полутысячи факторинговых компаний в Украине контролируется менее тщательно. Их методы работы очень похожи на коллекторские.

"Без решения судов они перерегистрируют право собственности на себя, через черных нотариусов, через регистраторов. Потом распечатывают выписку из государственного реестра. Приезжают в количестве 5-10 человек к вашему имуществу. И могут даже при сотрудниках полиции ломать двери. Всех тех людей, которые находятся в квартире, они просто выгоняют на улицу. Ставят свои замки. Свою сигнализацию. Охранные фирмы. И дальше выставляют эту квартиру на продажу", – рассказывает Виталий Белько, председатель общественной организации "Группа взаимопомощь".

Именно по такой схеме семья Светланы потеряла другую двухкомнатную квартиру в этом же доме.

"Можно обращаться в общественные организации. Просит помощи даже у соседей, у друзей для того, чтобы физически противостоять бандитам-коллекторам. Если вы один, некому заступится за вас, то есть, у вас большая вероятность остаться на улице", – говорит эксперт.

Как заемщикам не потерять имущество?

"Основное правило взятия кредита: что ты должен брать кредит в тот валюте, в которой ты получаешь доход", – говорит эксперт.

Решились на кредит? Посчитайте совокупный доход семьи. После обязательных платежей (коммуналка, питание, одежда и т.д.) у вас должно оставаться достаточно средств на обслуживание займа. Также надо иметь сбережения на случай потери работы. Если же взяли кредит и не можете платить, договаривайтесь с банком.

"Для банка гораздо лучше иметь кредит, обслуживаемый, чем иметь проблемный кредит. Несколько путей. Первый: это реструктуризация. Это прощение части долговых обязательств. Это отсрочка уплаты процентов. Кредитные каникулы. Или конвертация кредита из валюты в гривну", – объясняет эксперт.

Если же ваш банк обанкротился, не ждите, что вам простят долг. Выясните у временной администрации, куда перечислять средства. Как показывает горький опыт заемщиков, лучше договариваться с финансовыми учреждениями, чем потом – с коллекторами.

Напомним, в ноябре-2018 в Украине заработал закон о возобновлении кредитования. В пояснительной записке к законопроекту 6027-д авторы уверяли, что он позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков и будет способствовать активизации кредитования в Украине.

Журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:

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